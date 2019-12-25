Администрация США дала разрешение иностранцу на убежище.

Гражданин Афганистана Рахманулла Лаканвал, открывший огонь по бойцам Нацгвардии в Вашингтоне, перед въездом на территорию США прошел полную проверку в американском Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) и "был чист по всем пунктам". Соответствующее заявление сделал местный Fox News со ссылкой на собственный источник. В СМИ объяснили, что злоумышленник работал на ЦРУ в Афганистане, а его биография не вызвала никаких подозрений у сотрудников профильного силового ведомства перед тем, как ему был разрешен въезд в страну в 2021 году. Пресса добавила, что в 2025 году вашингтонская администрация Дональда Трампа удовлетворила ходатайство подозреваемого о предоставлении убежища в США.

Напомним, что 26 ноября Лаканвал открыл стрельбу по бойцам Нацгвардии возле сквера имени адмирала Дэвида Фаррагута в центре Вашингтона. Расстояние от места преступления до Белого дома составляет около 300 метров. Позже президент-респбликанец Дональд Трамп в своем видеообращении распорядился проверить всех граждан Афганистана, которые въехали на территорию США при администрации бывшего президента-демократа Джо Байдена. Глава страны назвал инцидент актом террора.

CBS: стрелявший в нацгвардейцев США имеет гражданство Афганистана.

