Форма "Йокерита" признана самой красивой в КХЛ по версии игроков

СКА занял второе место в голосовании.

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) опубликовала на официальном сайте итоги голосования на лучшую форму среди участников турнира. Всего в опросе приняли участие более 200 игроков из 24 клубов.

Победителем голосования стала форма финского "Йокерита". За нее проголосовали 12,6% хоккеистов. За один сезон команда опробовала пять разных комплектов. Второе место заняла форма петербургского СКА, набравшая 10,7% голосов. Третье место разделили казанский "Ак Барс" и "Сибирь" из Новосибирска — 6,6 %.

Напомним, 25 марта президент КХЛ Алексей Морозов выступил с официальным заявлением о досрочном завершении сезона в связи с угрозой распространения коронавируса.

Ранее стало известно, что нападающий московского "Динамо" Дмитрий Яшкин признан самым ценным игроком сезона КХЛ.

Фото: jokerit.com