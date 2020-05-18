Яшкин признан самым ценным игроком сезона КХЛ

Форвард "Динамо" набрал 63 очка в регулярном чемпионате.

Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) определило лауреатов сезона 2019/20, прерванного из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба лиги на официальном сайте турнира.

Нападающий московского "Динамо" Дмитрий Яшкин завоевал приз "Золотая клюшка" - самый ценный игрок сезона. В регулярном чемпионате он провел 58 матчей и набрал 63 очка. Его одноклубник, Вадим Шипачев, стал лучшим бомбардиром сезона с показателем 65 очков. Атакующая тройка "Динамо" Андре Петерссон - Вадим Шипачев - Дмитрий Яшкин также была признана лучшей по итогам турнира

Лучшим вратарем стал Тимур Билялов из казанского "Ак Барса". Лучшим новичком сезона назвали его одноклубника, форварда Артема Галимова. Московский ЦСКА стал обладателем Кубка Континента - приз лучшей команде регулярного чемпионата.

Ранее стало известно, что нападающий "Динамо" Вадим Шипачев признан лучшим игроком сезона КХЛ по версии хоккеистов.

Видео: YouTube / ХК "Динамо" Москва