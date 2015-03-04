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Fitch сохранило суверенный рейтинг России
Сегодня, 8:01
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lesjasap

Fitch сохранило суверенный рейтинг России

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Международное рейтинговое агентство оценило экономическую обстановку в РФ.

Fitch сохранило суверенный долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на уровне "ВВВ". Международное рейтинговое агентство опубликовало соответствующее заявление. Эксперты уточнили, что их прогноз отражает последовательную политическую основу, которая поддерживает улучшение макроэкономической стабильности и устойчивость к потрясениям. В этот список в том числе вошли и вывозы, вызванные пандемией коронавируса.

Аналитики оценили низкий уровень внешнего государственного долга России, а также проведение налогово-бюджетной политики. В списке слабых мест российской экономики специалисты указали высокую зависимость от сырья, а также геополитические риски. По мнению экспертов, эти факторы могут сказаться на экономическом росте страны.

России спрогнозировали небывалые проблемы с газовыми доходами.

Фото: Piter.tv

Теги: fitch, ввв, рейтинг
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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