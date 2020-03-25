Fitch изменило прогноз банковской системы РФ на "негативный"

Об итогах исследования сообщили в ТАСС.

Для России и еще нескольких стран постсоветского пространства отчет международного рейтингового агентства Fitch ухудшил прогноз для банковских секторов этих стран. Как отмечается в материалах агентства, причиной этому стала эпидемия коронавируса и падение цен на нефть.

"Негативным" стал прогноз рейтингов банковских систем в РФ, Украине, Казахстане, Армении, Азербайджане, Белоруссии и Грузии. При этом в Узбекистане прогноз банковского сектора Узбекистана оценивается как "стабильный".

Ранее мы сообщали о том, что Петербург занял 10 место в экологическом рейтинге регионов России.

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