  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 21:39
64
fvbykov
Код вставки плеера

Fitch изменило прогноз банковской системы РФ на "негативный"

0 0

Об итогах исследования сообщили в ТАСС.

Для России и еще нескольких стран постсоветского пространства отчет международного рейтингового агентства Fitch ухудшил прогноз для банковских секторов этих стран. Как отмечается в материалах агентства, причиной этому стала эпидемия коронавируса и падение цен на нефть. 

"Негативным" стал прогноз рейтингов банковских систем в РФ, Украине, Казахстане, Армении, Азербайджане, Белоруссии и Грузии. При этом в Узбекистане прогноз банковского сектора Узбекистана оценивается как "стабильный".

Ранее мы сообщали о том, что Петербург занял 10 место в экологическом рейтинге регионов России. 

Видео: CareerOneStop / YouTube

Теги: банки, россия, финансы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии