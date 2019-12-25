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Петербург занял 10 место в экологическом рейтинге регионов России
Сегодня, 11:14
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IRINA_CHALKINA

Петербург занял 10 место в экологическом рейтинге регионов России

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В десятке лидеров традиционно находятся передовые сельскохозяйственные регионы.

В понедельник, 23 марта, стало известно о том, что Петербург занял 10 место в экологическом рейтинге регионов России. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

"Национальный экологический рейтинг регионов" рейтинг составили общероссийская общественная организация "Зеленый патруль" и союз "Национальный экологический корпус". Специалисты проанализировали данные СМИ, общественных и экспертных организаций.

Отмечается в список попали лишь те города, где нет большого уровня промышленного  загрязнения и есть удаленные малонаселенные регионы. 

Ранее мы сообщали о том, что понедельник в Петербурге отметился полупустыми дорогами.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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