Понедельник в Петербурге отметился полупустыми дорогами

На данный момент в городе пробки в 2 балла.

В Петербурге в связи с усилением мер по противодействию коронавирусу заметно уменьшилось количество машин в часы пик. Такая тенденция начала намечаться ещё в конце прошлой недели. По данным сервиса "Яндекс. Пробки" заторы на дорогах составляют 2 балла, около девяти часов утра они составляли 3 балла.

Обычно, в эти часы в Петербурге не меньше 5-6 баллов на дорогах. Разгрузили дороги не только удаленная работа, но и начало школьных каникул.

Совсем без заторов, конечно, не обошлось. Самая крупная пробка на КАД перед вантовым мостом образовалась из-за ДТП.

Фото: Piter.TV