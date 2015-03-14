Финляндия начала отказываться от нефти России

Власти страны хотят постепенно перейти на "зеленую энергетику".

Финляндия начала сокращать объемы закупок российской нефти марки Urals. Об этом информирует Reuters со ссылкой на данные аналитической компании Refinitiv Eikon.

По данным издания, власти страны пошли на такой шаг из-за желания перейти на "зеленую энергетику".

Так сообщается, что с января по март текущего года импорт нефти марки Urals снизился почти на 25 процентов. В апреле было замечено продолжение снижения этого показателя. Эксперты заявляют, что импорт нефти в Финляндию в сравнении с апрелем прошлого года упал в три раза.

По данным агентства, снижение импорта со стороны Финляндии может сказаться на стоимости Urals.

Ранее мы сообщали, что Финляндия не сможет продлить россиянам шенгенские визы.

Фото: piaxabay.com

