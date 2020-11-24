В Ненецком АО произошла утечка нефти из трубопровода "Лукойл"

Локализовать утеку пока не удается.

Власти Республики Коми потребуют нефтеперерабатывающих компаний тщательного наблюдения за оборудованием, которое занимается перекачиванием нефти. Об этом сообщил ТАСС министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Алексей Кузнецов.

По его словам, такая работа необходима для профилактики нефтяных разливов, которые способны нанести огромный ущерб природе.

Напомним, 11 мая в Ненецком автономном округе произошел масштабный разлив нефтепродуктов. Властями был введен режим ЧС. По данным следствия, причиной стала разгерметизация трубопровода компании "Лукойл". Всего вылилось порядка 100 тонн природного топлива.

К 16 мая нефть дошла до рек Усы и Печоры. Площадь загрязнения составляет 1,3 гектара. На данное время разлив нефти не удается локализовать. Сообщается, что под угрозой находятся несколько деревень.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ".

Ранее в Минприроды оценили запасы нефти и газа в РФ.

Видео: Пресс-служба Главы Республики Коми