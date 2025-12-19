Подросток оказался в реанимации после пожара на заправке "Лукойл" в Петербурге

Следствие проверяет версию поджога колонки на АЗС на Ленинском проспекте.

В Санкт-Петербурге при пожаре на автозаправочной станции компании "Лукойл" серьезно пострадал 13-летний мальчик, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Возгорание произошло на автозаправочной станции, расположенной по адресу Ленинский проспект, дом 139. Огонь охватил одну из топливных колонок. В результате происшествия несовершеннолетний получил ожоги различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время ребенок находится в реанимации и, по данным Министерства внутренних дел, опросу не подлежит.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части второй статьи 205.1 Уголовного кодекса Российской Федерации о содействии террористической деятельности. В полиции сообщили, что устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также возможные лица, причастные к совершению преступления.

По информации, распространяемой средствами массовой информации, рассматривается версия, согласно которой подросток мог пострадать в момент поджога топливной колонки. Официального подтверждения данной информации на данный момент не поступало.

Фото: Piter.TV