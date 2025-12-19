На АЗС в Петербурге загорелась колонка

Огонь потушили за минуты

Возгорание на автозаправочной станции произошло днем 5 февраля на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге. Пожар был оперативно потушен, пострадавших по официальным данным нет. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

По информации ведомства, на территории АЗС загорелась одна из топливных колонок. Площадь возгорания составила 2 квадратных метра. На место происшествия были направлены подразделения пожарной охраны. Для ликвидации возгорания привлекались три единицы техники и 14 человек личного состава. Сведения о пострадавших не поступали.

Автоматическая система пожаротушения, установленная на автозаправочной станции, сработала в штатном режиме, что позволило локализовать огонь в кратчайшие сроки.

Фото: Piter.TV