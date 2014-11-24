Финляндия не сможет продлить россиянам шенгенские визы

Некоторые граждане не успели съездить за границу после получения визы.

Генконсульство Финляндии в Петербурге не сможет продлить Шенгенскую визу, которой горожане не смогли воспользоваться из-за пандемии.

Дело в том, что Финляндия ориентируется на Визовый кодекс стран Шенгенского соглашения. Согласно документу, дипломатическое представительство не может продлить срок действия визы или передвинуть начало ее действия на более поздний срок.

Кроме того, визовый сбор тоже не вернут. Деньги уходят на расходы на рассмотрение заявления на получение визы.

Напомним, сейчас между странами действуют ограничения на въезд и выезд.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что летом между Финляндией и Россией могут запустить железнодорожное сообщение.

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