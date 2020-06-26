Летом между Финляндией и Россией могут запустить железнодорожное сообщение

Решение будет принимать оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.

В ОАО "РЖД" надеются на частичное восстановление пассажирского сообщения с Финляндией летом 2021 года. Об этом "Интерфаксу" сообщил гендиректор компании Дмитрий Пегов.

Совместно с коллегами из Финляндии, возможно, удастся запустить хотя бы пару поездов. Далее все будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Решение о запуске скоростного поезда "Аллегро" остается за оперативным штабом.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на грузовом корабле, который пришел в Хельсинки из Петербурга, обнаружили заболевших коронавирусом. Россиян среди них нет.

Фото: Piter.TV