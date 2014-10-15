Всего зафиксировано 11 случаев заболевания.

Мэрия Хельсинки рассказала о заболевших коронавирусом моряках из Петербурга. Всего их 11 человек, случаи заболевания выявлены среди экипажа, отмечается в сообщении администрации финской столицы. Корабль – грузовой, носит название Valencia Express.

Сообщается, что все инфицированные изолированы. На карантине в самом судне находятся люди, с которыми контактировали заболевшие. Все члены экипажа сдали тест на COVID-19.

UPD. Как сообщили РИА "Новости" в посольстве России, среди заболевших нет россиян.

Фото: Piter.tv