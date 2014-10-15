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Мэрия Хельсинки рассказала о заболевших коронавирусом моряках из Петербурга
Сегодня, 15:33
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Мэрия Хельсинки рассказала о заболевших коронавирусом моряках из Петербурга

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Всего зафиксировано 11 случаев заболевания.

Мэрия Хельсинки рассказала о заболевших коронавирусом моряках из Петербурга. Всего их 11 человек, случаи заболевания выявлены среди экипажа, отмечается в сообщении администрации финской столицы. Корабль – грузовой, носит название Valencia Express.

Сообщается, что все инфицированные изолированы. На карантине в самом судне находятся люди, с которыми контактировали заболевшие. Все члены экипажа сдали тест на COVID-19.

UPD. Как сообщили РИА "Новости" в посольстве России, среди заболевших нет россиян.

Фото: Piter.tv

Теги: моряки, петербург, финляндия, хельсинки
Категории: Мировые новости, Новости России, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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