"Джокер" возглавил международный прокат в выходные

Фильм показали в 22,5 тысячах кинотеатров в 73 странах мира.

Фильм "Джокер" режиссера Тодда Филлипса в первые выходные собрал в американском прокате 93,5 млн долларов, тем самым побив рекорд октября. Об этом сообщает еженедельник Variety.

В международном прокате триллер собрал 140,5 млн долларов за два выходных дня. Его показали в 22,5 тысячах кинотеатров в 73 странах мира.

Лента, в частности, стала лидером по сборам в российском прокате. За минувшие выходные "Джокер" собрал более 620 млн рублей. Бюджет картины составил 55 млн долларов.

Действие разворачивается в начале 1980-х гг. в Готэме. Комик Артур Флек живет с больной матерью, которая с детства учит его ходить с улыбкой. Пытаясь нести в мир добро и радость, Артур сталкивается с человеческой жестокостью. Постепенно он приходит к выводу, что мир достоин не доброй улыбки, а ухмылки злодея Джокера.

Главные роли в фильме исполнили Хоакин Феникс, Роберт Де Ниро, Зази Битц и Фрэнсис Конрой.

В последние несколько недель "Джокер" находится под пристальным вниманием властей. В Нью-Йорке и Лос-Анджелесе полиция усилила охрану. В торговых центрах и некоторых общественных местах запрещено носить костюмы и маски. Подобные меры по усилению безопасности предприняли после массового убийства американцев в 2012 году на премьере фильма "Темный рыцарь: возрождение легенды".

Ранее мы писали, что неадекватный зритель едва не сорвал показ "Джокера" в США.

Видео: YouTube / WBRussia