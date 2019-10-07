Неадекватный зритель едва не сорвал показ "Джокера" в США

Мужчина плевался и аплодировал каждый раз, когда показывали сцену убийства.

Неадекватный мужчина едва не сорвал показ "Джокера" в Нью-Йорке. Незнакомец плевался и аплодировал каждый раз, когда на экране показывали сцену убийства. Многие зрители, испугавшись такой реакции, спешно покинули зал.

Один из присутствующих в зале смог взять ситуацию под контроль. Он в одиночку задержал нарушителя и передал его охране. "После все жали ему руку и называли героем", - написал очевидец в соцсетях.

Некоторые предположили, что хулиган был пьян. Кто-то из зрителей видел, как он выпил целую бутылку текилы, прежде чем войти в зал. Из-за смутьяна с киносеанса ушла треть человек.

"Джокер", который повествует о жизни убийцы-психопата, с самого начала вызывал опасения у американцев. Родственники убитых на премьере "Темного рыцаря" написали письмо в компанию Warner Bros., в котором выразили беспокойство по поводу повторения трагических событий.

Видео: YouTube / Warner Bros. Pictures