Фильм "Довод" Кристофера Нолана выйдет в мировой прокат 26 августа

Картину покажут в 70 странах, в том числе Канаде и странах Ближнего Востока.

Стало известно, когда выйдет фильма "Довод" Кристофера Нолана. Американская киностудия Warner Bros. перенесла премьеру на 26 августа. Об этом пишет издание Variety.

Картину покажут в 70 странах, в том числе Канаде, ряде европейских стран и стран Ближнего Востока. В американский прокат "Довод" выйдет 3 сентября, его покажут в некоторых городах США. В России, Казахстане и Азербайджане премьера состоится 10 сентября.

Изначально, фильм "Довод" должен был выйти в прокат 17 июля. Однако премьеру пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что хронометраж "Довода" составит 150 минут. О самом фильме известно не много. Герои шпионского боевика пытаются предотвратить глобальную катастрофу, которая якобы страшнее атомной войны. Они учатся управлять временем, инверсией и возвращением.

Главные роли исполнили Роберт Паттинсон и Джон Дэвид Вашингтон. Кроме того, в фильме снялись Аарон Тейлор-Джонсон, Кеннет Брана, Майкл Кейн, Элизабет Дебики и другие актеры.

Ранее в сети появился тизер и первые две минуты фильма "Новые мутанты.

Видео: YouTube/ WBRussia