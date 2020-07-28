Фильм "Довод" Кристофера Нолана выйдет в мировой прокат 26 августа

Стало известно, когда выйдет фильма "Довод" Кристофера Нолана. Американская киностудия Warner Bros. перенесла премьеру на 26 августа. Об этом пишет издание Variety.
Картину покажут в 70 странах, в том числе Канаде, ряде европейских стран и стран Ближнего Востока. В американский прокат "Довод" выйдет 3 сентября, его покажут в некоторых городах США. В России, Казахстане и Азербайджане премьера состоится 10 сентября.
Изначально, фильм "Довод" должен был выйти в прокат 17 июля. Однако премьеру пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что хронометраж "Довода" составит 150 минут. О самом фильме известно не много. Герои шпионского боевика пытаются предотвратить глобальную катастрофу, которая якобы страшнее атомной войны. Они учатся управлять временем, инверсией и возвращением.
Главные роли исполнили Роберт Паттинсон и Джон Дэвид Вашингтон. Кроме того, в фильме снялись Аарон Тейлор-Джонсон, Кеннет Брана, Майкл Кейн, Элизабет Дебики и другие актеры.
Ранее в сети появился тизер и первые две минуты фильма "Новые мутанты.
Видео: YouTube/ WBRussia
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