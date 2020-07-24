На онлайн-панели "Новых мутантов" показали первые минуты фильма

Премьера состоится 28 августа, причем именно в кино.

На онлайн-панели "Новых мутантов" с Comic-Con показали первые минуты фильма. 4-минутный ролик появился на YouTube.

В центре сюжета – пятеро подростков, которых против воли держат на секретном объекте, похожем на психиатрическую больницу. Два парня и три девушки с уникальными способностями рассчитывали получить помощь, однако вместо этого стали жертвами жестокого эксперимента. В определенный момент они решают вырваться на свободу. Чтобы выжить, им необходимо взять под контроль свои суперспособности.

Главные роли исполнили Мэйси Уильямс, Аня Тейлор-Джой, Чарли Хитон, Блю Хант и Генри Зага. Хронометраж фильма составит 1 час 38 минут.

Стоит отметить, что релиз переносили несколько раз. На данный момент премьера запланирована на 27 августа. Причем она состоится именно в кино.

Ранее мы писали, что Disney перенесла премьеру фильма "Мулан" на неопределенный срок.

Видео: YouTube / Adoro Filmes