Фигурант дела о взрыве в петербургском метро винит во всем силовиков

Накануне состоялись прения по делу о теракте в Петербурге.

В Первом Западном окружном военном суде продолжились прения по делу о теракте в метро Петербурга. На этот раз начало заседания задержалось на четыре часа. За это время конвоиры доставили на Кирочную улицу фигурантку расследования из СИЗО Шохисту Каримову. По словам судьи Андрея Морозова, несколько часов автозак не пропускали на территорию СИЗО.

Известно, что первым в прениях выступил подозреваемый Ибрагимжон Эрматов. Ранее мужчина был лично знаком со смертником Джалиловым. Мужчина возложил ответственность за трагедию на силовиков. Он заявил, что представители ФСБ "прозевали террориста". Он напомнил, что по словам ведомства, исполнитель около месяца создавал бомбу. Эрматов удивился, куда в это время смотрели ответсвенные лица.

Следствие же считает, что взрывное устройство было собрано в квартире Эрматова по Товарищескому проспекту. Бомбу нашли в ночь на 6 апреля 2017 года. Компоненты для нее передал Джалилов. Обвиняемый же заявил, что устройство в помещение принесли сами сотрудники ФСБ.

Напомним, что ранее обвинитель со стороны государства Надежда Тихонова просит для братьев Эрматовых и Азимовых пожизненный срок. Еще шестерым участникам может грозить колония строгого режима на 27-28 лет. Каримовой готовят максимальный для женщин срок в 20 лет.

Ранее Piter.tv писал о том, что фигурантам по делу о теракте в петербургском метро продлили арест.

Фото: Piter.tv

