Также прокурор требует взыскать с них штраф в 1 млн рублей.

В понедельник, 18 ноября, стало известно о том, что в Петербурге прокурор требует дать пожизненное обвиняемым во взрыве в метро. Об этом сообщает 78.ru.

Также прокурор требует взыскать с них штраф в 1 млн рублей.

"Прошу признать виновными и назначить пожизненное лишение свободы Аброру и Акраму Азимовым, Мухамадюсупу и Ибрагиму Эрматовым", —заявил прокурор.

Расследование дела до сих пор продолжается, есть 11 обвиняемых, свою вину фигуранты не признают. На заседании, которое прошло 10 июля 2019 года, Шохисте Каримовой стало плохо.

Теракт в петербургском метро произошел 3 апреля 2017 года между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2". На станции "Площадь Восстания" взрыв удалось предотвратить. В тот день погибли 15 человек.

Ранее мы сообщали о том, что свидетель по делу о теракте в метро Петербурга хотел взорвать военный корабль.

Фото:ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург