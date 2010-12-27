Адвокаты обвиняемых по делу о теракте в петербургском метро усомнились в объективности уголовного дела

Они привели доводы, которые, по их мнению, демонстрируют необъективный подход к ведению дела.

Адвокаты четырех обвиняемых по делу о теракте в метро Петербурга, произошедшем в апреле 2017 года, заявили о необъективности следствия и суда. Факты, подтверждающие их доводы они продемонстрировали на пресс-конференции, состоявшейся 23 ноября, в субботу.

Адвокат Виктор Дроздов подал заявление в МВД о исчезновении предполагаемого смертника Акбаржона Джалилова. Он заметил, что в уголовном деле нет данных, подтверждающих гибель возможного подрывника, также в деле отсутствуют все бумажные доказательства, констатирующие его смерть.

Адвокат Галина Орехова, представляющая интересы Содика Ортикова, также считает, что судебный процесс над фигурантами дела необъективен, так как судья отказывается удовлетворять большую часть ходатайств защиты. Правозащитница Жаргалма Доржиева тоже считает, что суд отказывается что либо видеть, а у адвокатов попросту связаны руки. Четвертый адвокат Оксана Разносчикова заявила, что в ходе дела не было изучено главный вещдок - вагон поезда метро, где произошел сам взрыв.

Напомним, что теракт в петербургском метро произошел 3 апреля 2017 года между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2". На станции "Площадь Восстания" взрыв удалось предотвратить. В тот день погибли 15 человек.

Ранее мы сообщали, что прокурор требует дать пожизненное обвиняемым во взрыве в метро.

Фото: Piter.TV