Фигурант "Нового величия" попросил убежища на Украине

Один из подозреваемых сбежал из-под домашнего ареста.

Участник "Нового величия" Сергей Гаврилов попросил на Украине политическое убежище. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на личный источник в силовых структурах страны. По пояснил, что один из представителей движения сбежал из-под домашнего ареста. Это произошло перед заседанием Люблинского районного суда Москвы.

Сергей Гаврилов перед очередным заседанием в Люблинском районном суде покинул территорию РФ и попросил политическое убежище у властей Украины заявил спикер

Официальных комментариев у представителей закона насчет побега предполагаемого преступника нет. Адвокаты остальных фигурантов расследования также не располагают информацией о произошедшем.

Фигуранта считают причастным на родине в том, что он пытался провести госпереворот. Действия сообщества "НВ" следствие считает экстремистскими. Обвинения в деле о "Новом величии" предъявлены 8 гражданам. Из них четверо заключены под стражу, а оставшиеся фигуранты находятся под домашним арестом.

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Фото: Piter.tv

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