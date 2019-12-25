Фестиваль уличного кино продолжается в Петербурге

Скоро новые кинокартины смогут увидеть зрители в ЦПКиО имени Кирова.

Фестиваль уличного кино в 2020 году стартовал в Петербурге. Накануне на крыше отеля Red Stars Hotel состоялся закрытый предпоказ конкурсной программы фестиваля. В открытом режиме работы показывали с 16 по 18 сентября, каждый раз собирая множество любителей кино. Гостям предоставилась возможность насладиться не только одними из лучших короткометражных фильмов, но и приятной обстановкой – прекрасный вид на вечерний Петербург впридачу.

Фестиваль начал свой путь к известности еще с 2014 года, и от 200 тысяч зрителей поднял количество до 700 тысяч по состоянию на 2019 год. Теперь ежегодно в среднем 500 тысяч кинолюбителей имеют прекрасную возможность посетить показ качественных работ российских кинематографистов.

Александр Щеряков, генеральный продюсер и организатор мероприятия, поделился историей создания кинофестиваля, рассказав, как в 2014 году команда фестиваля "одолжила у дальнобойщика 16-метровую фуру" и проехала от Владивостока до Москвы, устраивая массовые показы лучших российских короткометражек на набережных, площадях и крышах домов.

Он пригласил на мероприятие одного из значимых лиц российского кино Романа Каримова, у которого с фильмами "Все и сразу" и "Гуляй, Вася!" получилось собрать в прокате сумму больше заявленного бюджета. Кинорежиссер поделился мыслями о том, что, чтобы найти реализацию в сфере кино, "не надо иметь образование, не надо быть родственником кого-то". По его словам, именно этот кинофестиваль отражает идею, которой он придерживался и придерживается до сих пор.

Программа самого пред-показа включала в себя просмотр четырех из десяти российских короткометражек, которые еще предстоит увидеть зрителям в ЦПКиО имени Кирова 19 сентября. Первой гостям показали короткометражку "Подвиг" Ивана Петухова, режиссер которой также присутствовал на мероприятии. Одну из главных ролей в ней исполнил актер Дмитрий Лысенков, интервью с которым ранее публиковал Piter.TV.

Второй по счету была работа Алены Корчагиной "Трудности перехода". Затем на экране показали трогательную работу "Большая восьмерка" режиссера Ивана Соснина. Завершила показ юмористическая короткометражка Александра Назарова "Подводник".

В ЦПКиО имени Кирова в предстоящую субботу помимо показа фильмов запланирована специальная программа. С 17 часов состоится выступление режиссеров Романа Каримова и Аксиньи Гог, на сцену также выйдет музыкальная группа актера Евгения Цыганова POKAPRËT. Сам Цыганов позже присоединится к продолжающейся дискуссии. Фильмы конкурсной программы Фестиваля уличного кино можно посмотреть с 19:30 – регистрация на официальном сайте события.

Ранее мы сообщали о том, что рок-фестиваль "Окна открой!" отпраздновал 20 лет на сцене онлайн. Юбилейный концерт прошел в необычном формате онлайн-трансляции со сцены клуба А2. Piter.TV побывал за кулисами.

Фото, текст: София Сун / Piter.tv