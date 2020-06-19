Дмитрий Лысенков – о театре, "Окаянных днях" и работе в самоизоляцию

Известный петербургский актер поговорил с Piter.tv о методах съемки сериалов "на удаленке" и ближайших творческих планах.

Во время самоизоляции по коронавирусу у человека раскрылись самые неожиданные стороны личности. О многих историях, произошедших в реальной жизни, мы сообщаем на нашем сайте, но также на это отреагировали и в киноиндустрии.

Благодаря дивному новому миру "удаленки" появился ряд удивительных историй, которые вряд ли бы произошли при других обстоятельствах. Об этом и рассказывает сериал Семена Слепакова "Окаянные дни", который уже сейчас могут посмотреть подписчики видеоплатформы PREMIER. Это множество историй, развивающих традиции жанра "Screenlife", основное действие сюжета серий здесь происходит в виртуальном пространстве: в звонках по интернету и чатах.

Вот наша подборка других сериалов, сделанных на удаленке.

О новой реальности, в которой эти истории происходят, Piter.tv решил пообщаться с актером сериала, Дмитрием Лысенковым. Он сыграл в новелле "Братья", режиссером которой стал Семен Слепаков. Ее премьера состоится в ближайшее время – уже сейчас можно увидеть эпизоды сериала с Анной Михалковой, Тимофеем Трибунцевым, Юлией Топольницкой и другими актерами.

Расскажите, что происходит в вашем сегменте сериала. Судя по всему, там политическое противостояние "провластного" и "либерала" во всю мощь?

Я бы не называл их так. Во всяком случае, это не в полном смысле идеологическое противостояние. Это такая история о том, что волею судеб старший брат работает в московской мэрии, а младший – занимается научной работой, на ней не зарабатывает и очень много времени проводит в "Фейсбуке". Там он "черпает" вдохновение для своего противостояния со старшим братом. Он такой "диванный" либерал...

В вашей серии вам пришлось делить экран вместе с Федором Бондарчуком. Как вам "актерское" противостояние после того, как вы с ним работали на съемочной площадке "Сталинграда", где он был режиссером? Вас попытается "помирить" мама в исполнении Татьяны Догилевой, но, похоже, безуспешно…

Не совсем безуспешно, в результате выяснится, что примирение будет возможно. Вопрос в том, "против кого" дружить. Работалось с Бондарчуком нормально, я же не только с ним как с режиссером на "Сталинграде" работал, но и на "Белой Гвардии" и "Демоне революции". Такого, чтобы "переиграть" друг друга – не было, важно было выполнять задачи, поставленные режиссером Семеном Слепаковым.

Как вообще снимаются такие "Screenlife"-истории со стороны актера? Нужно отснять некоторое количество дублей на телефон или все происходит напрямую в "Зуме"? К тому же, у вас был похожий опыт съемок, как в короткометражном фильме "Подвиг".

Да, там был "скринлайф", но другого рода – сцена снималась одним планом. Если описать, как все снимается во время пандемии, то вот – на iPhone крепится второй iPhone, который ведет конференцию через сервис Zoom. Другой смартфон все это снимает, камеры находятся на одной оси.

С партнером в реальном времени ты и играешь, режиссер и оператор отсматривают в реальном времени. Дальше им отсылается каждый дубль, его корректируют в случае чего. Потом записываемся дальше. Сложность для актера – выбрать нужный ракурс с телефона и постоянно следить за ним, нужно не только играть.

Как продюсер Тимур Бекмамбетов причастен к популяризации жанра "Screenlife", особенно сейчас. Недавно появись новости, что вашей следующей театральной работой станет театральная постановка Бекмамбетова "Ходжа Насреддин", где вашу партию с Константином Хабенским читал Евгений Миронов. Расскажите о ней подробнее.

Что-то внятное о ней говорить пока рано, даже репетиции не начались. Было несколько онлайн-читок. В данный момент пьеса переписывается, перерабатывается, сроки пока еще не назначены. Будет ли это моей следующей театральной работой? Возможно, что нет. Может, это состоится в Театре на Малой Бронной.

Можно допустить, что премьера постановки Бекмамбетова может состояться и в декабре. Так или иначе, все участники уже свое согласие дали. Константин Хабенский играет Ходжу Насреддина, я играю его ишака. Пока сложно сказать, будет ли такой дуэт. Из-за того, что сроки у всех сдвигаются, в том числе и у режиссера, который не может закончить картину "Девятаев", то мы пока не знаем, насколько вовремя все состоится, премьера переносилась несколько раз.

Получается, что это ваша вторая работа в Театре Наций после "Иранской конференции". Сотрудничество продолжится или вы рассматриваете еще какие-либо варианты?

В Театре Наций нет постоянной труппы, на каждый новый проект собирается новая компания артистов. Сотрудничество продолжится, но говорить о том, что я там буду на постоянной основе работать, это невозможно. С [Театром на] Малой Бронной – пока тоже рано что-либо говорить. Режиссер Данил Чащин предложил участие в пьесе "Красавец мужчина" Островского. Репетиции должны начаться в августе, возможно, что к тому времени всё будет в порядке.

Как сейчас обстоят дела с вашей работой в театре и кино в связке с режимом изоляции?

Изоляция подходит к концу, сейчас "размораживается" съемочный процесс в ряду приостановленных проектов. Вчера был съемочный день, завтра, послезавтра – работа началась.

До этого все происходило онлайн, могли только обсуждать что-то. Репетировать полноценно онлайн ничего невозможно, поскольку ты прикован к стулу и экрану. Может происходить что-то только на уровне фантазий что-то. Обсуждали "Девятаева" и "Ходжу Насреддина", пьесу о котором Тимур [Бекмамбетов] по привычке называет сценарием.

Сценические решения уже сформированы или речь идет только о работе над текстом?

Недавно он сообщил о том, что художник Зиновий Марголин сделал эскиз декораций. Вообще надо сказать, что Тимур сам – "театральный" человек, театральный художник по образованию, он и сам рисовал что-то. Марголин предложил ему другое решение, и Тимур сейчас им воодушевлен. Я не буду раскрывать, какое оно, но оно тоже связано с кино.

За все время самоизоляции вы оказывались в ситуациях, схожих по необычности с персонажами "Окаянных дней"?

Нет, со мной никаких абсурдных "карантинных" историй не случалось, хотя можно было бы написать пьесу о том, как человек заперт в своей квартире, а сверху идет ремонт. Я попал именно в такую ситуацию, именно поэтому я разговариваю с вами на балконе. Сбежать получается только на дачу, ну и на балкон.

Со мной в "Окаянных днях" снимались моя жена и мои дети, вот что я никак не предполагал. У меня жена – актриса, все закономерно, но то, что снимутся дети девяти и четырех лет от роду, я не предполагал. Так рано вошли в профессию!

Семен [Слепаков] предложил потом снять еще одну короткометражку, в которой дети мешают актерам снимать на самоизоляции "скринлайфы".

Это уже какой-то подход "жизнь имитирует искусство" и наоборот!

Все смешалось!

Видео: Piter.tv