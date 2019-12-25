Бекмамбетов и Universal Pictures выпустят пять screenlife-фильмов

Это формат, когда все действие картины происходит на экране компьютера или смартфона.

Российский кинорежиссер Тимур Бекмамбетов спродюсирует пять фильмов в формате screenlife для голливудской студии Universal Pictures. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу компании Bazelevs.

Отмечается, что американская компания уже подписала контракт с Бекмамбетовым. Screenlife – это формат, когда все действие картины происходит на экране компьютера или смартфона. По словам российского кинорежиссера, ему хочется доказать универсальность этого формата. Он уверен, что screenlife подходит для самых разных жанров.

Стоит отметить, что это не первое сотрудничество Бекмамбетова с голливудской студией. Ранее он поставил для Universal Pictures боевик "Особо опасен" с участием Анджелины Джоли и Моргана Фримана. Также студия профинансировала первый screenlife-проект Бекмамбетова "Убрать друзей".

На данный момент студия Бекмамбетова создает несколько проектов в screenlife-формате. В их числе продолжение триллера "Поиск" и экранизация пьесы Уильяма Шекспира "Ромео и Джульетта".

Ранее мы писали, что в сети появился кадр с Миллой Йовович из фильма "Охотники на монстров".

Фото: Piter.TV