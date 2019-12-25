  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Кадр с Миллой Йовович из фильма "Охотники на монстров" появился в сети
Сегодня, 8:11
855
Alena_Zinovieva

Кадр с Миллой Йовович из фильма "Охотники на монстров" появился в сети

0 0

Эта картина является экранизацией игры Monster Hunter: World.

В сети появился очередной кадр из нового фильма "Охотники на монстров" – экранизации игры Monster Hunter: World. Фотография опубликована в сообществе фанатов игры в Twitter.

Главную роль исполняет американская актриса Милла Йовович. На появившемся в сети кадре ее героиня Натали Артемис напряженно держит в руках оружие и озадачено смотрит в сторону, вероятно на чудовище.

На руке у Натали можно разглядеть фирменное оружие охотников за монстрами — Slinger, которое используется в игре.

Сюжет картины рассказывает об элитном отряде солдат, который возглавляет лейтенант Артемис. Отряд попадает в параллельный мир и сталкивается с чудовищами. Для того чтобы выжить солдатам приходится объединиться с местным Охотником (Тони Джаа). Только он может лучше всех убивать чудовищ.

Режиссером фильма стал Пол У. С. Андерсон, снявший ранее несколько частей из франшизы "Обитель зла". В этих картинах Милла Йовович также исполнила главную роль – Проект Элис.

Ранее мы писали, что HBO Max убрала фильм "Унесенные ветром" из-за расового подтекста.

Фото: Twitter / Kogath

Теги: милла йовович, охотники на монстров, съемки фильма
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии