Рок-фестиваль "Окна открой!" отпраздновал 20 лет на сцене онлайн

Юбилейный концерт прошел в необычном формате онлайн-трансляции со сцены клуба А2. Piter.TV побывал за кулисами.

В этом году международному петербургскому рок-фестивалю "Окна открой!" 20 лет. Организаторы приняли решение провести конкурс, чтобы дать возможность участникам быть услышанными.

Очень интересные люди, истории: мы все это запишем, скомпонуем, и это будет лежать год, два, 10, 15, 20 на сайте "Окна открой!", а нас уже не будет. А истории останутся!



продюсер фестиваля Евгений Мочулов

В прямом эфире выступили более 30 групп, среди которых и заслуженные рокеры. Группы "Пилот", "Бригадный подряд", "Ангел Небес", "Площадь Восстания" сыграли на сцене после длительного перерыва.

В шорт-лист фестиваля вошли и начинающие коллективы - победители отборочных туров. Впервые в "Окнах открой!" приняли участие группы "Анна Каренина", "Грачи Прилетели", "RED GOD".

Изначально отборочных туров должно было быть очень много, они все должны были проходить живьем, но я так понимаю, что в результате пандемии их число резко сократилось, потому что был один день, когда мы пришли играть. До этого мы естественно отправляли заявки. группа "Анна Каренина"

Выступать в зале без публики было волнительно, признавались исполнители.

Странные ощущения, на самом деле. Это, наверное, то, что чувствует артисты, когда они приходит из театра в кино: то есть все тоже самое, только зрителей нет. Анатолий Скляренко, вокалист группы "Бригадный подряд"

Приглашенные друзья и родственники музыкантов поддерживали и заряжали их энергией. За 20 лет проведения фестиваль "Окна открой!" превратился в настоящую семью, где ждут новых рок-талантов.

Видео: Piter.TV