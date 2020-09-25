Группа КОПЕНGAGEN рассказала о новом формате выступлений на фестивалях

По словам рокеров, этот фестиваль они запомнят надолго.

Рок-группа КОПЕНGAGEN рассказала Piter.tv о своем выступлении на фестивале "Окна открой!", который состоялся накануне в Петербурге. В этом году концерт проходил в формате онлайн-трансляции. Зрители слушали рок и подпевали любимым музыкантам через экраны своих гаджетов.

По словам рокеров, этот фестиваль они запомнят надолго. Участник группы Александр Долгих поделился опытом о том, как играть на "пустой" зал.

Второй раз в жизни мы играем онлайн-концерт, если честно, третий, но первый раз был лет 7 назад. Это странно. Потому что самая магия, которая происходит, она происходит за счет энергетического обмена: когда ты посылаешь флюиды в зал, и люди начинают это чувствовать, проникаться, их начинает качать. Это всё такое метафизическое, негласное. То есть такой невербальный обмен. И в этом кайф. Этого нет, поэтому ты должен на внутренних резервах это делать, а обычно ты берёшь из зала энергию ответную. Но ко всему привыкаешь. Зато мы соблюдаем закон – отметил вокалист группы.

Александр Долгих также рассказал, что фестиваль был одной из единственных возможностей для выступления за последние месяцы.

И если есть возможность поиграть, то конечно мы играем. Даже на пустой зал. Однажды, когда мы ездили в самый первый тур, мы играли в городе Пермь, в каком-то клубе при боулинге. Там не было людей, люди ходили играть в боулинг. мы всё равно кайфовали, потому что находились там 5-10 людей в Перми, которые пришли нас послушать, и это было главное – добавил он.

Участник группы также поделился опытом выступления в таких фестивалях и оценил их важность для начинающих рок-команд.

Это большой подъём, это большой стимул, так сказать "level up", "next level", ступенька выше. На самом деле забавно, что мы на отборках играли года три, наверное. Нас не брали. Это было давно-давно, году в 2013-2014. Были какие-то странные клубы, байкерские. Нас не брали – мы в следующем году участвовали. Если бить в одну точку, в любом случае дырка получится. Безусловно, это крутой путь. И когда ты достигаешь результата, это удовлетворение и прилив мотивации для новых достижений. Когда нет каких-то чек-поинтов, маленьких достижений, ты к общей глобальной цели никогда не дойдёшь. Это здорово и круто, когда есть возможность играть на таких фестах. Я рад, что организаторы дают такую возможность – заключил Александр.

Ранее мы сообщали, что рок-фестиваль "Окна открой!" отпраздновал 20 лет на сцене в режиме онлайн. Piter.TV побывал за кулисами концерта. В прямом эфире выступили более 30 групп, среди которых и заслуженные рокеры. Группы "Пилот", "Бригадный подряд", "Ангел НеБес", "Площадь Восстания" сыграли на сцене после длительного перерыва.

В шорт-лист фестиваля вошли и начинающие коллективы - победители отборочных туров. Впервые в "Окнах открой!" приняли участие группы "Анна Каренина", "Грачи Прилетели", "RED GOD".

Видео: Piter.tv