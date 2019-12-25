В ЦПКИО им. Кирова петербуржцам бесплатно покажут работы молодых режиссеров

Также в качестве площадки "Фестиваля уличного кино" выбрана крыша гостиницы Red Star.

С 16 по 18 сентября в Петербурге пройдет "Фестиваль уличного кино" под открытым небом. Его площадками станут ЦПКИО им. Кирова и крыша гостиницы Red Star. Гости мероприятия смогут бесплатно увидеть премьерные работы молодых режиссеров. Об этом сообщила пресс-служба фестиваля.

Проект уже покорил несколько городов России в августе. До конца сентября планируется провести фестиваль в 600 населенных пунктах России. В экспертный совет по отбору лент вошли Валерий Тодоровский, Алексей Попогребский, Юрий Быков и другие.

Всего чести удостоились 10 финалистов: в программу вошли фильм "Подвиг" Ивана Петухова, "Маруся" Светланы Устиновой, "Ничто не может помешать нам любить" Ян Гэ и "Обмен" Аксиньи Гог.

Отметим, что петербуржцы должны будут отдать свой голос за лучшую картину с помощью света фонариков. Голоса суммируют с оценками зрителей из других городов, в результате чего выберут победителя. Он получит грант суммой в 1,5 миллиона рублей на создание полнометражной работы.

По словам организаторов, в ходе мероприятия будут соблюдаться все необходимые противоэпидемические меры, включая специальную рассадку и необходимость пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Ранее мы рассказали о том, что в Парке 300-летия стартовал фестиваль воздушных змеев.

Фото: Пресс-служба "Фестиваля уличного кино"