В Парке 300-летия стартовал фестиваль воздушных змеев

В небо взмыли разноцветные рыбы и медведи.

В субботу, 12 сентября, в Парке 300-летия Санкт-Петербурга стартовал фестиваль воздушных змеев. Как сообщили "Невские новости", на него пришли десятки горожан.

В 2020 году проводится девятый фестиваль. До вечера горожане смогут увидеть шоу воздушных змеев — в небо поднимутся драконы, птицы, земноводные и другие летающие существа. Организаторы рассказали, что можно и нужно приходить со своими "питомцами". Те, у кого еще нет своего змея, могут исправить это упущение на самом фестивале.

Посетители мероприятия отметили сильный ветер, который не всегда позволяет контролировать змея и высокие цены на, казалось бы, небольших "питомцев".

Фото: Невские новости