Съемки сериала "Сваты-7" перенесли на 2021 год

Режиссер и актерский состав не успели подготовиться к продолжению картины.

Исполнитель одной из главных ролей в "Сватах" Федор Добронравов прокомментировал слухи о переносе съемок седьмой части сериала. По словам артиста, режиссер и актерский состав не успели подготовиться к продолжению картины. Об этом пишет "Телепрограмма".

Добронравов заявил, что новые серии не стоит ждать в 2020 году, они выйдут не ранее следующего. Виной тому стали проблемы в процессе съемок, а также пандемия коронавируса. Актер, исполнивший роль Ивана Будько, лично общался с режиссером, позвонив ему в Киев. Съемки сериала должны были проходить в Белоруссии. А это, при условии закрытых границ, стало невозможно осуществить.

Седьмой сезон сериала "Сваты" будет состоять из 12 серий. Часть материала была отснята зимой. В продолжении ленты снимутся все полюбившееся зрителям актеры.

Первые эпизоды сериала вышли на экраны десять лет назад и мгновенно стали хитом телеэфира как в России, так и на Украине. Однако последние пять лет из-за обострения отношений между двух стран "Сваты" не снимались.

В настоящий момент Федор Добронравов сосредоточен на театральной работе. Недавно он заявил об уходе из Театра сатиры. Причиной тому стала усталость артиста. При этом его вместе с худруком Александром Ширвиндтом можно будет увидеть в спектакле "Где мы?".

Ранее Анна Кошмал заявила, что не общается с коллегами по "Сватам".

Видео: Instagram / svatyofficial