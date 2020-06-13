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Новый сезон "Сватов" выйдет с полным актерским составом

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О дате премьеры новых серий пока нет информации.

В седьмом сезоне сериала "Сваты" появятся весь звездный состав актеров. Об этом в прямом эфире в Instagram заявила Анна Кошмал, исполнившая роль Жени Ковалёвой. Она отметила: все актеры опроверают предположения, что исполнители главных ролей не вернутся к своим ролям. По ее словам, все они без ума от этого проекта. 

Кошмал добавила, что седьмой сезон станет последним. О дате премьеры новых серий пока нет никакой информации, так как съемочный процесс был приостановлен из-за коронавируса и все эпизоды еще не досняли. 

Съемки седьмого сезона стартовали ранее в Белоруссии. В новых сериях зрители увидят полюбившихся персонажей в молодости. В частности, молодого Ивана Будько сыграет сын Федора Добронравова Виктор. 12-летняя актриса Мария Тарасова сыграет его жену Валюху в детстве, а Дарья Рыбак – в юности.

Видео: YouTube / Ставрополь город Креста

Фото: кадр из сериала "Сваты" 

Теги: сваты
Категории: Лента новостей, Тема дня,

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Что за интересный автор написал эту статью: о содержании можно только догадываться, самостоятельно согласовывая слова между собой и окончания слов. 

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