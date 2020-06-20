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Федор Добронравов уволился из Театра сатиры

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Актер выразил желание сосредоточиться на других проектах.

Народный артист РФ Федор Добронравов уволился из Московского театра сатиры, на сцене которого он играл с 2003 года. Об этом сообщили в пресс-службе театра. Там сообщили, что актер подал заявление об уходе по собственному желанию еще в марте. 

Свое решение покинуть театр он объяснил тем, что много занят в антрепризных проектах и кинематографе".
пресс-служба Московского театра сатиры

Федор Добронравов известен массовому зрителю своими ролями в комедийном сериале "Сваты", "6 кадров", "Кадетство", а также таких фильмах, как "О чем говорят мужчины", "На Париж".

Видео: YouTube / Дотошный театрал

 

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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