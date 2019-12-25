Анна Кошмал заявила, что не общается с коллегами по "Сватам"

За пределами съемочной площадки их общение ограничивается лишь подписками в социальных сетях.

Украинская актриса Анна Кошмал, прославившаяся благодаря роли Жени Ковалевой в "Сватах", заявила, что не общается с коллегами по сериалу. По ее словам, за пределами съемочной площадки их общение ограничивается лишь подписками в социальных сетях. Кроме того, актеры знают номера телефонов друг друга на всякий случай. Об этом Кошмал рассказала во время прямого эфира в Instagram.

В настоящее время идут завершающие работы над заключительным, седьмым сезоном проекта. Анна сообщила поклонникам, что до окончания съемок осталось совсем немного. Однако когда зрители смогут увидеть долгожданное продолжение сериала, пока неизвестно.

Ранее мы писали, что новый сезон "Сватов" выйдет с полным актерским составом. По словам Анны Кошмал, все актеры без ума от этого проекта и не собираются никуда уходить.

Съемки "Сватов-7" проходили в Белоруссии, недалеко от Минска. В новом сезоне зрителей ждет масса неожиданных поворотов сюжета. Создатели сериала охватили период длиной пять лет. В одной из серий главные герои попадут в Россию XIX века, а также сыграют свадьбу Женьки с американцем Джеком.

Фото: Instagram / smorkovkina