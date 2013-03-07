Психолог Кольцова объяснила, почему IT-специалисты редко общаются с окружающими

о словам эксперта, в IT-сфере работают люди, которым не так важно окружение.

Психолог Екатерина Кольцова объяснила, почему IT-специалисты редко общаются с окружающими. Об этом она рассказала в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, в IT-сфере работают люди, которым не так важно окружение. Кольцова отметила, что поэтому такие специалисты плохо понимают настроение и потребности других. Она подчеркнула, что работникам IT-сферы комфортно работать наедине с собой и с ноутбуком. Также психолог отметила, что у них не формируется навык умения слушать и чувствовать потребности других людей.

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Фото: Piter.tv