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В Петербурге психолог рассказала, как понять, что у ребенка есть проблемы с общением
Сегодня, 9:39
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В Петербурге психолог рассказала, как понять, что у ребенка есть проблемы с общением

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Интерес к другим детям у малыша возникает с 3,5 лет.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" психолог Маргарита Алексеева объяснила, как родителям понять, что у ребенка есть проблемы с общением. 

Во-первых, специалист посоветовала понаблюдать, как себя ведет ребенок на детской площадке. Если он не пытается общаться со сверстниками, то к этому нужно присмотреться. Интерес к другим детям у малыша возникает с 3,5 лет. 

На что еще можно обратить внимание? Если ребенок ходит в детский сад и после него никаких историй вам не рассказывает. 

Маргарита Алексеева, психолог 

Кроме того, нормально, если ребенок конфликтует с товарищами. Малыш самостоятельно не может придумать поведенческую стратегию и берет ее извне. 

Если ребенок дерется, отбирает игрушки – не нужно его ругать. Нужно сначала выяснить – он умеет по-другому общаться, вы ему рассказали про такую модель, что можно делиться по-разному. 

Маргарита Алексеева, психолог 

Ранее психолог объяснил, почему не стоит перекладывать взрослые обязанности на ребенка. 

Фото: Piter.TV  

Теги: дети, общение, психолог
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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