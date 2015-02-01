В Петербурге психолог рассказала, как понять, что у ребенка есть проблемы с общением

Интерес к другим детям у малыша возникает с 3,5 лет.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" психолог Маргарита Алексеева объяснила, как родителям понять, что у ребенка есть проблемы с общением.

Во-первых, специалист посоветовала понаблюдать, как себя ведет ребенок на детской площадке. Если он не пытается общаться со сверстниками, то к этому нужно присмотреться. Интерес к другим детям у малыша возникает с 3,5 лет.

На что еще можно обратить внимание? Если ребенок ходит в детский сад и после него никаких историй вам не рассказывает. Маргарита Алексеева, психолог

Кроме того, нормально, если ребенок конфликтует с товарищами. Малыш самостоятельно не может придумать поведенческую стратегию и берет ее извне.

Если ребенок дерется, отбирает игрушки – не нужно его ругать. Нужно сначала выяснить – он умеет по-другому общаться, вы ему рассказали про такую модель, что можно делиться по-разному. Маргарита Алексеева, психолог

Ранее психолог объяснил, почему не стоит перекладывать взрослые обязанности на ребенка.

Фото: Piter.TV