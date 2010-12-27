Фанатам "Зенита" рассылают сообщения с объяснениями задержаний болельщиков "Спартака"

Автор уверен, что их нельзя считать жертвами полицейского произвола.

Футбольным фанатам "Зенита" рассылают в мессенджеры сообщения с объяснением задержаний болельщиков "Спартака", рассказала "Фонтанка".

Напомним, "Зенит" играл со "Спартаком" на "Газпром Арене" 1 декабря. Фанатов московской команды еще до дня проведения матча начали задерживать полицейские. В общей сложности на матч так и не попало около 90 человек. В ответ на это болельщики "Зенита" ушли с матча своей команды на 40-й минуте.

В петербургском Центре "Э" "Фонтанке" подтвердили, что сообщения в мессенджеры невских хулиганов и ультрас уходят с их смартфонов. Но авторами тексты они не являются, а лишь нашли его в интернете.

Так, болельщикам "Зенита" написали:

"Вы правда считаете, что вписываться за хулиганов, обманывая при этом товарищей, – это правильно? Если да – вперед, но потом – чур, без обид". "Те парни, которые хотели помахаться, и им не дали, это был их выбор. Сделайте свой выбор сами, думая о том, что дорого именно вам, не позволяйте другим решать за себя".

Авторы текста утверждают, что все "прекрасно знали о готовящихся столкновениях" и что далеко не все болельщики приехали просто посмотреть футбольный матч. По их мнению, болельщиков нельзя считать жертвами полицейского произвола.

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Фото:Piter.TV