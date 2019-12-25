В The Financial Times охарактеризовали отношения отрасли с президентом США как "вынужденный брак" после ужесточения регулирования предыдущими вашингтонскими администрациями.

Стоимость доступа на VIP-прием американского президента-республиканца Дональда Трампа резко упала по сравнению с 2025 годом. В настоящее время для личной встречи с лидером Белого дома достаточно владеть мемкойном $TRUMP на сумму 539 тысяч долларов. В прошлом году порог доступа на официальный прием достигал отметки в 3,28 миллиона долларов. Соответствующие статистические данные своей аудитории привели журналисты из западной газеты The Financial Times (FT). Ранее глава США пообещал жителям страны сделать из Америки криптостолицу мира. Для этого его администрация ввела знаковые законы о цифровых активах и продолжила мягкое регулирование отрасли. Однако личные проекты политика этой сфере оказались спорным, по мнению аналитиков издания.

Трейдеры в значительной степени разочаровались в мемкойне Трампа, несмотря на предложение личной встречи с ним. авторы публикации в иностранном СМИ

Новостной портал CoinMarketCap уточнил, что курс монеты упал на 93 процентов от пикового значения. такое развитие ситуации отражает более широкий обвал цен на мемкойны (криптовалютные токены, связанные с онлайн-трендами и функционирующие исключительно как инструменты спекуляций). Партнер криптоконсалтинговой фирмы Zero Knowledge Consulting Остин Кэмпбелл констатирует, что личный бренд Дональда Трампа недостаточно привлекателен у широкой аудитории для того, чтобы поднять валюту на новый уровень.

FT: ЕС остался без финансовых ресурсов для решения текущих проблем.

