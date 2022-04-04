ФСБ задержала сторонника украинских неонацистов в Крыму за хранение взрывчатки

Обвинение предъявлено жителю Алушты.

ФСБ России задержала сторонника украинских неонацистов в Крыму за незаконное приобретение и хранение взрывчатки и самодельного устройства. Об этом журналистам рассказала представительница региональной пресс-службы надзорного ведомства. Известно, что подозреваемым стал житель Алушты 1982-го года рождения. В его отношении ведется уголовное дело по части 1 статьи 222.1 УК РФ.

По месту своего проживания хранил самодельное взрывное устройство с зарядом взрывчатого вещества более 500 граммов. У задержанного также обнаружены пистолет, тротил, порох, а также иные предметы, имеющие отношение к противоправной деятельности. пресс-служба ФСБ РФ по региону

В Силовом ведомстве пояснили, что оперативники изъяли у фигуранта расследования средства вычислительной техники и мобильной связи. На них обнаружены видеоматериалы радикального содержания, а также снимки с изображением националистической символики и фашисткой атрибутики. С помощью гаджетов задержанных переписывался с членами украинских националистических батальонов.

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Фото и видео: ЦОС ФСБ РФ