ФСБ задержала 10 пособников террористической организации в девяти российских регионах

Силовики рассказали о выявлении сети помощников террористов по стране.

ФСБ России задержала 10 пособников террористической организации в девяти российских регионах. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители Центра общественных связей. Они уточнили, что силовики выявили боевиков, поддерживающих международное радикальное движение "Хайят Тахрир аш-Шам" (террористическая и экстремистская организация, запрещенная на территории России). Операции выполнялись при поддержке сотрудников Росгвардии.

На территории республик Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Краснодарского края, Астраханской, Волгоградской, Новосибирской, Тульской и Тюменской областей пресечена деятельность 10 пособников организации, в настоящее время действующей на территории Сирии. ЦОС ФСБ

По данным ФСБ РФ, по указанию эмиссаров МТО задержанные сформировали на территории страны разветвленную межрегиональную сеть по сбору, аккумулированию и переводу денежных средств на счета и банковские карты тех, кто отправлял помощь далее террористам. Эти действия проводились под прикрытием благотворительной деятельности.

МО РФ сообщило, что военные сбили еще один украинский вертолет Ми-8 и восемь беспилотников.

Фото: Piter.tv

