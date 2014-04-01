МО РФ сообщило, что военные сбили еще один украинский вертолет Ми-8 и восемь беспилотников

Игорь Конашенков заявил о ликвидации за последние сутки 52 военных объектов на Украине.

Российское министерство по обороне сообщило, что военные сбили на территории Украины еще один вертолет противника Ми-8, а также восемь беспилотников. В числе последних оказался в том числе и дрон турецкого производства Bayraktar TB2. Соответствующей информацией с журналистами в рамках регулярного утреннего брифинга от 1 апреля официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. При этом оперативно-тактическая авиация РФ ликвидировала за день 52 военных объекта ВСУ.

Среди них: три командных пункта, три реактивных системы залпового огня, зенитный ракетный комплекс "Бук-М1", радиолокатор подсветки и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, а также 10 районов сосредоточения боевой техники и 16 опорных пунктов ВСУ. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Специалист добавил, что с начала проведения специальной военной операции на Украине российские Вооруженные силы уничтожили 353 дрона ВСУ, 1 839 танков и 202 установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) украинских вооруженных сил.

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Фото и видео: Минобороны России