Юноша помогал ГУР Минобороны Украины получать данные о дислокациях военных в ДНР.

Российские силовые структуры задержали по подозрению в государственной измене (статья 275 УК РФ) 17-летнего жителя города Мариуполя. Соответствующее заявление журналистам от 13 января сделали представители Центра общественных связей при ФСБ РФ. Известно, что юноша собирал сведения для военной разведки Украины. В частности, он передавал иностранному куратору данные о расположении местных воинских частей. Подозреваемым по уголовному делу в Донецкой народной республике стал молодой человек 2008 года рождения.

Несовершеннолетний установил контакт с представителями ГУР МО Украины посредством интернет-мессенджера и по их заданию осуществлял сбор сведений о местах расположения воинских частей Вооруженных сил РФ на территории Мариуполя. ЦОС ФСБ России

Силовые структуры нашего государства обращают внимание населения страны на то, что украинские спецслужбы не снижают собственной активности поиска в интернет-пространстве потенциальных исполнителей для осуществления разведывательно-диверсионной миссий в России. Ключевой аудиторией киевских вербовщиков считается молодежь, в том числе несовершеннолетние граждане, так как они не обладают базовыми юридическими познаниями и не отдают себе отчет в тяжести совершаемых деяний. За преступления исполнителям может грозить наказание вплоть до пожизненного срока заключения.

