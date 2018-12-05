ФСБ сообщила о задержании троих граждан Украины за подготовку теракта в Мелитополе

Подозреваемые по заданию спецслужб хотели провести теракт в людном месте Запорожской области.

ФСБ России сообщила о задержании троих граждан Украины за подготовку теракта в городе Мелитополе, расположенном на территории Запорожской области. Соответствующее заявление сделали представители Центра общественных связей силового ведомства. Уточняется, что подозреваемые должны были совершить преступление в месте массового скопления граждан. Специалисты говорят о том, что предотвращена целая серия терактов в регионе. Фигуранты расследования признались следователям в том, что работали по указу украинских специальных служб в целях устрашения мирного населения.

Задержаны при следовании к месту закладки взрывного устройства на одном из рынков города. Двое из них, ранее судимые за тяжкие преступления на территории Украины, дали признательные показания. ЦОС ФСБ

В ходе допроса один из подозреваемых рассказал о том, что кураторы из спецслужб и правоохранительных органов обещали ему "отмазать" от грабежа в обмен на организацию диверсии в Мелитополе. Речь идет о взрыве в людном месте. Второй задержанный пояснил, что получил предложение предложение встретиться с сотрудниками СБУ и работать в дальнейшем на них.

ФСБ сообщила о предотвращенном теракте на газопроводе "Южный поток".

Фото и видео: Telegram / РИА Новости