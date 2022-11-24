ФСБ сообщила о предотвращенном теракте на газопроводе «Южный поток»

Задержано четверт подозреваемых.

ФСБ России сообщила о предотвращенном теракте на газопроводе "Южный поток", расположенном на территории Волгоградской области. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители Центра общественных связей силового ведомства. В настоящее время удалось поймать четырех подозреваемых исполнителей. Все фигуранты расследования являются гражданами РФ. Во время обысков у них изъяты четыре килограмма пластита, а также взрыватели замедленного действия, магнитные мины, 593 тысячи рублей, мобильные устройства, в которых оперативнки нашли переписку с кураторами из украинских спецслужб. В гаджетах находились сведения по сборке взрывных устройств и координаты места подрыва.

Предотвращена попытка совершения украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на газопроводе "Южный поток", по которому осуществляются поставки энергоносителей в Турцию и Европу. пресс-релиз ЦОС ФСБ

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту, организации террористического сообщества и незаконном хранении взрывчатки.

Замдиректора НИИ задержали по подозрению во взятке в Петербурге.

Фото и видео: ЦОС ФСБ