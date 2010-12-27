Документы описывают условия содержания и пытки заключенных.

ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом. Спецслужбы рассекретили часть материалов уголовного дела, которое велось во времена ВОВ. В документах указано, что в деревне Моглино военнопленные подвергались издевательствам в лагере. Сведения подтверждаются показаниями местных жителей, самих палачей и заключенных. Об этом сообщили "РИА Новости".

Напомним, что нацистское командование планировало передать регион Эстонии. Поэтому представителей данного государства активно задействовали на оккупированной Псковщине. На данный момент известно о трех картелях, занимавшихся казнями и пытками. Данные об этом опубликованы в шести томах дела. Показания дали один из палачей, охранник. Они подробно описали массовые расстрелы и показательные убийства.

В документах указано, что в лагере содержалось также и мирное население, но худшие условия доставались именно военнопленным. Первая "партия" заключенных поступила туда в ноябре 1941 года. В лагерь прибыло 300 человек.

За зиму 1941-1942 годов от холода и голода в лагере "Моглино" из 280 человек осталось в живых около 20 отмечается в официальных бумагах

В документах раскрываются личности эстонский карателей. Среди них есть те, кто мог скрыться от следствия в последующие годы.

Ранее Piter.tv писал о том, что рассекречены документы о финских лагерях смерти в СССР. Также поисковый отряд ЗВО обнаружил концентрационный лагерь на территории Ленобласти.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

