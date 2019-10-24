Рассекречены документы о финских лагерях смерти в СССР

Известны личные данные и имена надзирателей.

СБ России рассекретила документы о финских концлагерях в Петрозаводске во времена ВОВ. Об этом сообщили "РИА Новости", которые опубликовали имеющиеся сведения.

Первый "лагерь смерти" появился в городе 14 октября 1941 года, известны личные данные руководителей и персонала. В общей сложности по стране финны создали шесть подобных мест для заключенных. В официальных бумагах сохранились фамилии арестантов, а такие их проступки и последующие наказания. Большая часть жертв - русские, украинцы и белорусы. Они разделялись по категориям: политическим и национальным признакам.

В лагерях содержалось 25 тысяч человек. Свидетели событий рассказали о зверствах со стороны надзирателей. Там практиковались телесные наказания, которые применялись за малейшее недовольство со стороны властей.

На оккупированной территории Карело-Финской ССР до 1944 года находилось более 14 концлагерей. Они предназначались не для финно-угорского населения. К 1942 году там оказались почти 24 тысячи заключенных. Это количество на тот момент составляло около 30% от всего населения в оккупационной зоне. За годы ВОВ через лагеря прошли 50 тысяч человек.

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Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/British Pathé