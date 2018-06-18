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Вчера, 13:23
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nastya960
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Посол Латвии в России пожаловался на шутки о шпротах и бальзаме

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Его расстраивает мнение россиян о том, что в Латвии ничего не производят, кроме шпрот и бальзама.

Посол Латвии в России Марис Риекстиньш недоволен шутками в социальных сетях о шпротах и бальзаме. Об этом он рассказал журналу "Открытый город".

Ему не нравится, что пользователи шутят о том, что прибалтийская республика ничего не производит, кроме шпрот и бальзама. Со слов посла, в прошлом году товарооборот между Россией и Латвией составил около €3 млрд.

Мы бы физически не смогли экспортировать шпроты на €3 млрд: в Балтийском море нет столько рыбы. Мы экспортируем очень много разных продуктов.

Марис Риекстиньш

Помимо рыбы и бальзама, Латвия привозит в Россию детское питание, алкоголь, шоколад, химические средства и текстиль.

В 2014 году в латвийских шпротах нашли яд, вызывающий рак и запретили их ввоз в Россию. 
Видео: YouTube/ Rīta Panorāma
Eda.ru

 

 

 

 

 

 

Теги: бальзам, латвия, шпроты
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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