Поисковый отряд ЗВО обнаружил концентрационный лагерь на территории Ленобласти

Также, во время экспедиций было обнаружено большое количество военных трофеев.

За целый год, в ходе поисковых экспедиций на местах боев, военнослужащие Западного военного округа обнаружил останки 1418 человек, погибших во время Великой Отечественной войны. Среди всех найденных удалось установить 28 имен. Об этом сообщила пресс-служба ЗВО.

Во время экспедиций по Ленобласти был обнаружен концентрационный лагерь. Также на протяжении года было обнаружено большое количество снарядов, которые были вывезены саперами ЗВО для дальнейшей утилизации. За счет экспедиций в фонды музеев поступили предметы обмундирования, быта и вооружения.

Всего за этот год экспедиционные отряда посетили Ленинградскую, Тверскую, Новгородскую и Брянскую область. Также они побывали в Республиках Крым и Карелия.

Ранее мы сообщали, что на Северном кладбище захоронили останки летчика Александра Илларионова.

Фото: pixabay.com