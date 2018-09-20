На Северном кладбище захоронили останки летчика Александра Илларионова

Сержант погиб в 22 года в воздушном бою с немецкими истребителями.

В Петербурге захоронили останки летчика, погибшего в 1942. Видео с церемонии прислал мобильный корреспондент Piter.TV.

На Северном кладбище в поселке Парголово прошла торжественно-траурная церемония захоронения останков летчика, сержанта Илларионова Александра Васильевича. Отряд поиска "Крылья Родины" искал останки летчика более двух лет. В декабре 2018 года была найдена воронка от падения самолета. Среди обломков нашли останки летчика, его медальон, по которому и удалось установить личность.

Сержант Илларионов Александр Васильевич родился в 1920 году в Ростове-на-Дону. Он окончил Одесскую военную авиационную школу пилотов, после чего был направлен в 27-й запасной истребительный авиационный полк (ИАП), после переведен в 159-й ИАП. Он погиб в 22 года в воздушном бою с немецкими истребителями. Тело пролежало в болоте около 77 лет, Родственников летчика пока что так и не удалось найти.

Ранее курсанты МЧС нашли самолет времен ВОВ под Петербургом.

Фото и видео: Piter.TV