Курсанты МЧС нашли самолет времен ВОВ под Петербургом

В кабине сохранились останки пилота.

Курсанты академии МЧС России нашли недалеко от Петербурга упавший военный самолет. При рассмотрении выяснилось, что воздушное средство достаточно старое. Оно находится около поселка Мга Кировского района Ленобласти со времен Великой Отечественной войны.

На официальном сайте экстренной службы объясняется, что курсанты искали объект в рамках проведения акции "Вахта памяти". Молодые люди шли по лесисто-болотистой местности и заметили детали Ил-2. Самолет сильно пострадал, но удалось обнаружить его крылья, двигатель, фрагменты кабины и корпуса. Внутри курсанты заметили несколько реактивных снарядов РС-82 и пушечное вооружение. Боеприпасы хорошо сохранились.

По данным МЧС, также в самолете найдены останки пилота. Мужчина погиб 31 августа 1942 года. Установлена даже личность военного. Им оказался Николая Гулякин, служивший в 211-м штурмовом авиаполку. В ближайшее время курсанты свяжутся с родственниками погибшего и передадут найденные личные вещи.

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Фото: официальный сайт МЧС России

